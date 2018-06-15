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﻿緊貼韓國

2018-06-15 列印
《高富帥社長》（16集） 主演：金俊勉（Suho）、夏沇秀 節目類型：與韓國同步播 播放時間︰逢星期三及四上架（每星期有兩集） 劇情： 高大靚仔又有錢的李有燦是IT企業Next In的社長，為人冷漠的他聘請了待業大學生金寶拉到公司上班。而擁有超強記憶力的寶拉在職場上，被與自己性格完全相反的有燦吸引。
《武法律師》（16集） 主演：李準基、徐睿知 節目類型：緊貼韓國點播 播放時間︰逢星期日及一上架（每星期有兩集） 劇情： 奉尚弼親眼目睹母親去世後，以為母復仇作為人生目標。他賭上自己的律師生涯，以拳頭武力代替法律條文處理案件，挑戰腐敗強權，試圖在爭鬥中尋找一個正義世界。
《情侶經理人》（32集） 主演：南宮珉、黃正音 節目類型：緊貼韓國9小時後點播 播放時間︰逢星期四及五上架（每日播放兩集） 劇情： 職業為情侶經理人的正音曾對愛情充滿夢想，後因殘酷現實而放棄戀愛；而勳男則是個拒絕愛情的天生戀愛高手。一天正音意外知道了勳男的秘密，要求他幫助單身男女找尋另一半。
《男神機械人》（36集） 主演：徐康俊、孔延 節目類型：緊貼韓國8小時後點播 播放時間︰逢星期二及三上架（每日播放兩集） 故事內容： 一場意外令出身豪門世家的南信陷入昏迷，其科學家母親便製造與兒子一模一樣的人工智能機械人來代替他，欺騙了全國人民，並因而捲入了家族權力爭鬥之中。
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除了重量級《熱血街舞團》，myTV SUPER陸續有最新韓劇上架，全部緊貼韓國點播。
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