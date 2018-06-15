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﻿最索CEO真係好忙 ﻿黎姿﻿﻿邊行邊講公事﻿

2018-06-15 列印
■黎CEO爭取每分每秒，一邊行一邊講公事。
■貴為美容中心CEO，黎姿絕對係最完美嘅生招牌。
■美容中心九龍區旗艦店日前開張。
■之前籌備新店，黎姿不時去視察裝修。
■今年3月，黎姿爸爸舉行個人畫展，黎姿一直在場幫忙打點。
■黎姿好忙，但一有時間就會帶住一對7歲的孖女家蔚、家鎂及5歲細女Pegella去行街。
■去年1月，黎姿以卓珈控股集團有限公司主席身份，宣佈醫學美容中心正式在創業板掛牌。
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　　離開幕前十多年的馬黎珈而（ 前名黎姿，Gigi），日前其經營的CosMax醫學美容中心在九龍區開了首間旗艦店，她以行政總裁身份主持揭幕。 CEO當然好忙，忙嘅程度係跟下屬邊行邊講公事，最索CEO果然唔係浪得虛名，無論講緊嘢，無講嘢定耷低頭都仍然好鬼靚。採訪︰梁志明

　　美容中心擴展業務，一班昔日圈中好友好似鄭伊健、林保怡及張可頤等到賀，Gigi有感而發，坦言從商十幾年學到好多嘢，亦希望做到良心企業，為醫學美容建立一個更好嘅醫學團隊，佢多謝身邊兩個好重要的人，包括細佬黎嬰及老公馬廷強。

好Nice的CEO

　　日前下午，黎CEO同下屬喺其銅鑼灣美容中心附近行去禮頓道再上一大廈，沿途兩人不斷傾，同事在附近聽到對話，公事無誤，雖然講公事，但黎CEO表情唔算太凝重，時而有笑容，明顯係一個幾Nice的上司，間唔中見佢耷低頭，46歲真心仲係好靚。

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