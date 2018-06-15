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﻿證吳雨區偉林離職 　何麗全否認亞視裁員

2018-06-15 列印
■左起：區偉林、吳雨本月初已離職亞視。資料圖片
■何麗全不擔心舉辦亞姐選舉會蝕本。
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　　亞洲電視今年初宣佈以OTT平台復活後，近月屢傳出現人事變動，繼行政總裁吳雨於上月初轉職為高級顧問後，本月初亞視再有裁員行動，令外界再度關注亞視的營運問題。亞視首席內容官何麗全、首席財務官黎明輝等昨出席「亞洲小姐2018大中華賽區」記者會時，黎明輝指高級顧問吳雨及區偉林於6月已友好地與亞視解除合約低調離職，兩人離職一事與財困傳聞無關，亦沒影響士氣。

　　談到有傳老闆鄧俊杰「閂水喉」致裁員，黎明輝否認其事，稱準備向所有債權人償還債項。何麗全則有信心「亞姐」是最大投資項目不會蝕本，他又否認裁員一事，稱自然流失配合節目需要，現階段正為8月的節目大變革招聘新員工。

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