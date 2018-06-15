﻿余香凝發聲明否認「偷食」 陳家樂淚眼開工認3年情告終

憑無線劇《逆緣》躍升為新男神的陳家樂，與影壇新貴余香凝拍拖逾3年；惟昨有報道指余香凝疑背男友偷食，暗撻年薪過百萬的保險才俊Victor Hui。陳家樂事後哽咽承認分手，昨照常開工，但避談分手等相關問題，隨後忍不住落淚；余香凝則透露分手已一個月，否認涉及第三者，強調Victor只是生意夥伴。



陳家樂入行15年，星運經歷高山低谷，近月終憑演出無線劇《逆緣》爆紅，工作接踵而來；他與余香凝拍拖逾3年看來感情穩定，女方去年乘坐男方座駕收工時發生車禍，陳家樂聲言會照顧女友一生一世，更送上鑽戒作見證；此後亦多次揚言視余香凝為結婚對象。



拍拖期間頻晒恩愛



陳家樂和余香凝今年四月分別在社交網上載穿着阿根廷國家隊球衣「放閃」，男方五月時更表示要努力儲錢盼早日與女友築愛巢，女方上周五出席活動時更表示，會和男方齊撐阿根廷奪得昨晚開鑼的世界盃冠軍！昨有周刊突爆出余香凝疑「一腳踏兩船」，暗交年薪過百萬元的保險才俊Victor Hui，她更頻上「新歡」家過夜。陳家樂被問及女友疑偷食一事時，含淚哽咽承認分手，指是兩人坐下來傾談得出的結論。



陳家樂昨晚到旺角拍攝新片，初時避答分手等問題的他終開腔道：「今日要拍戲，不想提太多，希望有空間處理這件事，不想影響劇組拍攝。」問到是否已分手一個月？他想一想後承認分手，但避談何時分開，及後低頭步往拍攝場地時忍不住落淚，並拿紙巾拭淚。



余：絕對沒有第三者



余香凝透過所屬公司承認分手，強調不牽涉第三者，她說：「我同家樂的確係分咗手，係雙方坐低落嚟傾嘅決定，但當中絕對冇第三者。報道中嘅Victor只係朋友，我十幾歲就識佢，今個月尾我同佢仲有兩個Partner會開燒肉舖，嚟緊我又要飛，所以約埋一齊上佢屋企開會。」她續謂，與陳家樂財政獨立，不存在對方需花錢在她身上之說，她亦希望各方給予二人空間處理情緒，繼續專注工作。她的經理人公司昨晚向傳媒發表聲明指出，對於余香凝被失實報道以「偷食」及「一腳踏兩船」字眼形容，嚴重影響她的形象和聲譽，該公司「保留一切追究權利與法律責任」。



本報記者