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﻿余香凝《骨妹》捧獎 陳家樂上位做「男神」

2018-06-15 列印
■在影壇嶄露頭角的余香凝，4月亮相金像獎頒獎禮紅地氈。
■陳家樂入行多年，與小紅姐合演的《幸運是我》大獲好評。
■余香凝（左）去年憑《骨妹》獲獎。
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  24歲的余香凝擁1.75米高挑身形，16歲起入行做模特兒，去年憑電影《骨妹》於澳門國際影展奪「最佳新演員獎」後，成為影壇新貴之餘，更殺入樂壇做新人，推出出道歌《你愛的人上》，勇奪叱咤樂壇生力軍銅獎。

  至於31歲的陳家樂入行至今15年，03年參加新秀輾轉簽約英皇娛樂開始演藝生涯，前年與惠英紅主演《幸運是我》上位，近月更憑於無線劇《逆緣》扮演冷凍人一角成為新一代男神。有網民則猜測，因男方漸漸上位，遂要與余香凝低調處理戀情，甚至是改為發展「地下情」。

圖：資料圖片
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