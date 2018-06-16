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﻿《小偷》入場人次破百萬 　是枝裕和東京拉隊謝票

2018-06-16 列印
■是枝裕和帶同《小偷》演員到東京戲院謝票。
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　　是枝裕和執導的日本電影《小偷家族》，上周末在日本開畫，除了贏盡口碑外，票房亦十分驕人，入場觀眾人次已破100萬，累積票房衝破13億日圓（約9,230萬港元）。是枝裕和特別帶同演員Lily Franky、高良健吾、山田裕貴及兩位小童星城檜吏及佐佐木光結現身東京的戲院謝票。由於明日是父親節，兩位童星就預備了禮物，送給片中的「哎吔老竇」Lily Franky，光結親自畫了一幅同片演員的畫作送給Lily；而城檜吏就讀出一封感謝信，大讚Lily有型、親切。　
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