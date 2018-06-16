  • 2018年6月16日 星期六
  • 27º
  • 74%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 娛樂

﻿何超瓊獲法國頒授榮譽軍團騎士勳章

2018-06-16 列印
■法國駐港澳總領事栢海川向何超瓊頒授法國榮譽軍團騎士勳章。
■左起：何超儀、何超蕸及何超鳳（右一）都有出席何超瓊獲授勳的儀式。
Previous Next

　　Mazarine Asia Pacific集團主席、天機公關及推廣顧問有限公司創辦人及主席何超瓊，榮獲法國政府頒授法國榮譽軍團騎士勳章，表揚其對推動中法商貿、旅遊、藝術及文化交流及合作的貢獻。

　　法國政府曾於09年向何超瓊頒授國家榮譽騎士勳章，表揚她作為青年人推動多元文化的貢獻。

  對於再獲法國政府授勳，何超瓊表示意義不在於表揚個人成就，而是向謀求共同福祉的理念致敬，她坦言想不到小時候到法國遊歷的旅程，會讓她踏上推廣法國藝術文化的終身之旅。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd