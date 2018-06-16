﻿開騷化身「降兩度」 軒仔少女心爆發 騷玉腿艷驚紅館

一連六場《HINSIDEOUT 張敬軒演唱會》前晚在紅館揭幕，張敬軒事前揚言在個唱中形象百變，前晚首場找數反串「降兩度」、港姐、港女等，盡情展露「少女心」的他更穿上熱褲大騷為個唱剃淨腳毛的「美腿」，為觀眾連環送上驚喜！



張敬軒前晚在紅館舉行《HINSIDEOUT 張敬軒演唱會》首場演出，邀來容祖兒、胡楓（修哥）和羅蘭任表演嘉賓；更得老闆、英皇集團主席楊受成、經理人霍汶希（Mani）、鍾欣潼（阿嬌）與老公賴弘國、鄭欣宜等捧場。



個半小時剃淨腳毛



軒仔甫開騷即化身「女」歌手「降兩度」，以銀色掃把頭假髮配鮮艷浮誇的衫和熱褲登場，台下即送上歡呼；軒仔自爆花了個半小時剃腳毛，彎身鞠躬時又按着臀部防「走光」，更「嬌嗔」指被現場眾多男士眼甘甘望到有「高潮」，原來是指演唱會的高潮，「她」亦大唱英、泰、印、韓四語歌曲，笑爆全場！愈玩愈起勁的軒仔還大讚「降兩度」是個身材好、貪靚和敢作敢為的人，期間更扮港女擺出舉V手勢，又以燒烤叉當權杖進行港姐加冕儀式，自封「天后」，令嘉賓祖兒大呼「有威脅」！



祖兒難眠：好大威脅



祖兒隨後現身演唱《笑忘書》後，與軒仔相擁及送贈波板糖，互稱閨蜜、好姊妹兼好兄弟，祖兒不禁向軒仔「投訴」，「我見到『降兩度』就憎，係樂壇浩劫，搞到幾晚瞓唔到，好大威脅，唔好再嚮我面前出現呀！仲騎劫唱我首歌《黃色大門》，講心儀……」軒仔即喝止祖兒謂：「今晚你唔好諗到乜就講乜。」並轉話題帶領全場合唱生日歌預祝祖兒（16日）生辰，還送上果籃，更抵死地拿起兩粒荔枝給祖兒，稱祖兒和荔枝一樣「火辣辣」，祖兒即說要拿香蕉回贈軒仔，更即場下戰書道：「我現在真係好好火，你叫『降兩度』出來Battle，嚟個深水埗麥當娜對旺角Beyonce！」



另外，軒仔亦有以儼如梅艷芳參加新秀的戰衣LOOK示人；換上露背紅衫時又自嘲似火雞，更自爆前一晚做了「分『飛』燕」、凌晨兩點仍在分「飛」（門票）。軒仔前晚獻唱《預言書》悼念癌症離世的歌迷時，忍不住跪地流淚，場面感人。



本報記者