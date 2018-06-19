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﻿首來港會粉絲 ﻿丁海寅﻿﻿好親民勁sweet﻿

2018-06-19 列印
■丁海寅笑言劇集令他來港和粉絲見面非常開心。
■丁海寅感謝大家的熱情支持。
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　　憑韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的丁海寅，前晚來港出席記者會，並吸引過百粉絲到場支持。首度見香港粉絲，他除了與台上玩遊戲的粉絲抱抱，之後又到台下跟一眾粉絲影大合照，相當識做。                                



　　丁海寅前晚甫出場先以廣東話打招呼，原來今次是他首次來港，他表示最想欣賞香港的夜景，以及品嚐點心和雲吞麵。談到昨晚舉行的見面會，他直言心情既緊張又興奮，更事先張揚會向大家展示他最真的一面。其後他與4名粉絲在台上握手和抱抱，引得全場尖叫。

　　他稱今次在在劇中能與前輩孫藝珍合作感到很榮幸，更是他畢生難忘之作。至於他日後想演甚麼角色呢？他說：「想挑戰現代動作片，我很喜歡梁朝偉，希望有機會跟他合作。」



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