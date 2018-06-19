  • 2018年6月19日 星期二
  • 29º
  • 82%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 娛樂

﻿阿嬌公開祖兒「絕密」片段

2018-06-19 列印
■當日阿嬌見到祖兒忽然現身即感動落淚。
Previous Next

　　鍾欣潼（阿嬌）上月在美國洛杉磯舉行婚前派對，好姊妹容祖兒因美國簽證過期險未能陪她出嫁，幸派對前夕趕及辦好簽證飛抵當地。昨日端午節，阿嬌特地在網上分享當日祖兒給她驚喜的絕密片段。當日蔡卓妍（阿Sa）負責拍片，當祖兒出現在阿嬌面前，兩人即時擁抱、拖手和錫錫，阿嬌留言道：「超級無敵感動，呢班咁好嘅姊妹到底可以響邊度搵吖！」並祝大家端午節快樂！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd