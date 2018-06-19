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﻿甘比帶子女落區派糭應節

2018-06-19 列印
■甘比親自派糭給深水埗的長者。
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　　甘比（陳凱韻）熱心關注社會弱勢社群，前日趁父親節及端午節前夕，以丈夫劉鑾雄（大劉）的慈善基金會名義，帶同子女到深水埗社區親自派糭給區內長者。甘比昨於社交網分享派糭的照片，並留言：「祝大家端午節快樂！昨天（前天）帶了小朋友們到深水埗派糭給公公婆婆們，很有意義及開心，希望大家也擁有一個溫暖愉快的節日！」

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