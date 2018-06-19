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﻿張寶兒上《廚房》怕劏魚

2018-06-19 列印
■張寶兒（左）和單文柔昨出席宣傳活動。
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　　張寶兒及單文柔等昨出席big big channel活動，張寶兒透露將亮相《美女廚房》節目，直言擔心要劏魚等活生生的食材。講到男友袁偉豪剛辦理完爸爸的身後事，卻剛巧遇上前天是父親節，問到怎樣安慰男友？她說：「我會多點陪伴他，有家人陪伴他爸爸走最後一程已很圓滿，沒有遺憾。」另外，單文柔被問及男友陳展鵬與租住單位的業主的糾紛時，她稱明白整件事的事態發展，力撐男友已盡他的能力處理好事件。

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