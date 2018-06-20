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﻿《黑豹》膺MTV頒獎禮大贏家

2018-06-20 列印
　　「2018MTV電影與電視頒獎禮」上周舉行，並於昨日在電視播映，頒獎禮大贏家落入Marvel超英電影《黑豹》手中，分別奪最佳電影、最佳電影演出、最佳英雄和最佳奸角4獎。奪最佳英雄的「黑豹」Chadwick Boseman希望將獎座獻給今年田納西州槍擊案中的救人英雄James Shaw。至於劇集《怪奇物語》奪3獎，獲最佳劇集演出的Millie Bobby Brown因腳傷未能到場，但就拍片致謝辭。

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