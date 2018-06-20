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﻿20歲歌手XXXTentacion遭槍殺

2018-06-20 列印
■歌手XXXTentacion前日被槍殺，警方指疑兇為兩名黑人。網上圖片
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　　美國饒舌歌手XXXTentacion於美國時間周一在佛羅里達州被槍殺，終年20歲！XXXTentacion事發時正駕車離開店鋪，兩名持槍男子向他開槍後逃去；警方調查後指兩名疑兇為黑人。

  另外，同為饒舌歌手的新星Jimmy Wopo，在XXXTentacion被殺後數小時在匹茲堡遭槍擊，送院後不治，享年21歲。

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