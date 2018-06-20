﻿內媒指夜店「攬女」 吳鎮宇交律師處理

吳鎮宇近月忙於宣傳與張智霖（Chilam）、佘詩曼等主演新戲《洩密者們》，有內地網媒指鎮宇日前於北京夜店唱K後「深夜攬女」，鎮宇工作室指有關照片是攝於鎮宇上月與《洩》片人員的聚會，同行還有經理人等，而相中黑衣女子是工作人員，鎮宇亦表示，會交律師處理。



鎮宇、Chilam和阿佘早前亮相奇妙電視節目《同Sing同戲》，暢談在大馬檳城拍《洩》片期間的趣事。阿佘指鎮宇做響導帶他們嘗檳城蝦麵，Chilam則吃了很多榴槤！另外，片中有一幕是Chilam炒車墮崖後，仍趕去迎娶片中女友衛詩雅，雖然他趕至逾時，賓客已離開，但Chilam和衛詩雅仍開心舉杯！



