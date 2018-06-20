﻿晒廣東話鬧笑話 丁海寅送抱自拍冧暈港Fans

近日憑大熱韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的男星丁海寅，前晚於九龍灣展貿舉行首次香港見面會。丁海寅出盡法寶與fans打成一片，大展歌喉又抱抱幸運fans，但他以廣東話自我介紹時就講錯了粗口諧音。



現年30歲的丁海寅前晚在九龍灣展貿舉行fans見面會，演員出身的他，難得開金口，一出場先唱他有份演出的韓劇《當你沉睡時》的歌曲《Today I Miss you》，不過唱至中段時，他卻忘記了歌詞，一度甩嘴，即尷尬地傻笑。其後他又以廣東話向fans打招呼：「大家好，我係丁海寅。」但卻發音不太正，變成粗口諧音，爆笑全場。其後他揀選了一些fans預早寫下的問題回答，首次來港的丁海寅稱感到很新鮮，可以親自來港見到fans既開心又緊張。



掟飛鏢一擊即中



提到香港美食，丁海寅表示愛吃雲吞麵及點心，又即場學講「好好味」及「菠蘿包」。丁海寅自言很緊張，但相信與fans互動後就會輕鬆起來，隨後他立即與fans玩多個遊戲。在問答遊戲時，答對最多的觀眾，再要玩猜拳過關，到最後幾名幸運fans可上台與丁海寅近距離接觸，他十分識做，每個上台的fans可與他抱抱，有些更可合照或得到簽名海報。後來丁海寅與fans玩飛鏢，他有姿勢有實際，其中一鏢更一矢中的，令fans大叫有型。



在換過衣服後，丁海寅再獻唱多一曲《你的意義》，他亦展示了多張童年照片，原來他兒時是個肥仔，相當可愛。最後他讀出了一封寫給fans的感謝信，又與全場大合照，並表示希望盡快再來港見大家。



本報記者