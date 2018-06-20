﻿與200粉絲迪園慶生 祖兒孖《優獸》主角玩selfie

上周六度過38歲生日的容祖兒，前日與超過200位來自世界各地的歌迷到香港迪士尼樂園酒店慶生。生日會開始不久，祖兒就受到之前參與過配音工作的電影《優獸大都會》中兩位主角兔仔朱迪同狐狸阿力熱情款待，祖兒笑言：「完全估不到他們會出現，其實在我決定來迪士尼之前，都知道會好好玩，今年已由少女變成美少女的我，見到他們的出現，直頭回到小時候，興奮到不得了！」



驚喜的還有好朋友王祖藍突然現身派對，原來祖藍恰巧當日都去到樂園遊玩，聽聞祖兒搞生日派對，亦到場賀一賀壽星女。



祖兒與歌迷玩完遊戲後，突然再收驚喜，她在2010年曾聲演電影《反斗奇兵3》的翠絲，這次主角翠絲與胡迪驚喜出場，還與祖兒上台切生日蛋糕和大跳牛仔舞，台上台下立刻打成一片。祖兒表示：「每一年生日會粉絲都好用心去構思主題，而今年生日會過得份外難忘，粉絲們的心思完全收到晒，好有愛！」