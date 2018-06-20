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﻿Kary順產一索得男 母子平安

2018-06-20 列印
■Kary早前和丈夫洪立熙（Brian）拍拖出席飯局。
■Kary早前與老友Stephy及 Angela慶祝32歲生辰。
■Kary今年2月發放孕照，和丈夫齊齊報喜！
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　　現年32歲的Kary（吳雨霏）和丈夫洪立熙（Brian）在2015年結婚後一直甚恩愛，兩夫妻在今年2月發放相片報喜，宣佈成功「造人」，期待「愛情結晶品」降臨。據可靠消息，Kary昨日傍晚誕下麟兒，兩夫妻一索得男！

　　腹大便便的Kary上月被本報記者攝得與丈夫，在中環拍拖出席友人飯局，Brian非常細心，小心翼翼地拖着Kary，對太太呵護備至。近期專心待產的Kary昨日於港島一家著名私家醫院，為Brian順產誕下一位男丁，母子平安，Kary與Brian及親屬均甚為欣喜！圖：資料圖片
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