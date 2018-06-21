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﻿李英愛抵港任影勁親切

2018-06-21 列印
■李英愛抵港時盡展親切一面。
■李英愛臨上車離開前仍保持笑容。
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　　韓國天后、「大長今」李英愛昨午抵港，準備今日出席代言護膚品牌活動「搵真銀」。愛姐戴上黑超，由工作人員陪同踏出機場禁區，同行還有數名保安人員護航。

　　化淡妝的愛姐見到在場傳媒，即盡展親切作風。任影唔嬲兼不時向鏡頭微笑揮手，問到來港心情時，她大方表示「不錯」，臨上車前亦不忘再向傳媒揮手道別。沿途有旅客認出愛姐時，不禁表現得大為驚喜。
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