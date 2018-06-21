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﻿悼念XXXTentacion 活動爆騷亂

2018-06-21 列印
■歌迷在事發的電單車店門外悼念XXX。美聯社
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　　美國20歲饒舌新星XXXTentacion（下稱XXX），日前在佛羅里達州被槍殺，不少民眾昨到XXX出事的電單車店門外悼念。此外，有數百人出席在洛杉磯進行的悼念活動，但後來卻演變成騷亂，有民眾鼓勵在屋頂上的歌迷跳下以悼念XXX，亦有歌迷向警察掟石，於是警方派出直升機盤旋及特警隊向民眾使用橡膠子彈及催淚彈。另外，XXX舊愛Geneva Ayala亦於網上留言稱對舊愛的死感到心碎。
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