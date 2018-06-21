  • 2018年6月21日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 娛樂

﻿志偉約阿倫睇波 心悠愛旅行減壓

2018-06-21 列印
■志偉和心悠聯袂赴會。
Previous Next

　　曾志偉及劉心悠昨日出席奇華80周年活動，劉心悠以蝴蝶酥拼出一幅畫為心晴行動慈善義賣，心悠表示近年有不少人受情緒病困擾，她勸喻有情緒不安要尋求解決方法，她就喜歡去旅行減壓，她說：「好攰嘅話就飛遠啲，之前拍完《深宮計》就去咗馬爾代夫玩，用時間去調節身體。」

　　談到近日世界盃熱潮，志偉表示稍後去雲南拍完戲，就再會合阿倫（譚詠麟）去俄羅斯睇世界盃決賽！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd