﻿ 上海谷戲談世盃 山下欣喜日本隊首捷

日本男神山下智久與韓庚，昨現身上海國際電影節宣傳主演的電競對決電影《解碼遊戲》。入行以來，首次飾演反派角色的山下，於發佈會與韓庚互笠高帽，勁讚對方身材好，山下表示：「拍攝的時候，韓庚經常邀請我們去健身，所以當時知道他們的身材特別好！」韓庚亦說：「小岳、山下和我在戲中有非常多動作戲，很多時候都要我們自己去打，自己去跳樓，從八層樓跳下來，然後從三層一層一層往下跳，也要在鬧市街頭追逐。」



另外，世界盃正舉行如火如荼，日本隊前晚首場分組賽力壓哥倫比亞以2:1勝出，山下稱因正搭飛機所以無緣直播，「在飛機上為日本隊祈禱加油，到了上海之後看到新聞，日本隊勝出了，感到特別開心的！」



