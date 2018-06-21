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﻿展鵬單文柔愛玩煮飯仔添情趣

2018-06-21 列印
■單文柔與陳展鵬接受訪問時大耍花槍。
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　　陳展鵬錄影《美女廚房》，與擔任美女學徒的女友單文柔同場，二人接受訪問時更大耍花槍。展鵬表示試過女友的廚藝，更以「可圈可點」來形容，他說：「她喜歡試很多新菜式，有時好吃，有時不好吃，但我甚少直接說出來！」單文柔笑說只要他全部吃掉便可以。

　　展鵬又揶揄女友：「我煮得快狠準，但她就煮得較慢，可以當消夜。」二人均覺得情侶「玩煮飯仔」是一種情趣，感覺蠻開心，展鵬更以「醉翁之意不在酒」來形容。

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