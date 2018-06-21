﻿展鵬單文柔愛玩煮飯仔添情趣

因不滿聯合國人權理事會對以色列差別待遇，美國宣佈退出聯合國人權理事會。數小時後，俄羅斯便向理事會提交入會申請，冀望成為二○二一至二○二三年的理事會成員。 美國國務卿蓬佩奧和美國駐聯合國大使黑利共同宣佈，美國正式退出聯合國人權理事會。聲明指出，理事會長期針對以色列，是「虛偽自私，是對人權的一大諷刺」，而中國、古巴、委內瑞拉等成員國本身也被指侵犯人權。黑利抨擊中俄等國阻撓美國改革理事會，表示如果理事會改革成功，美國樂於重新加入，並強調，美方並沒有放棄在人權領域內的承諾。 在美國宣佈退出後，俄羅斯駐聯合國代表團第一秘書斯特若夫斯基表示，俄羅斯已提交申請成為二○二一至二○二三年人權...

2018-06-21