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﻿黎明復工拍廣告再爆金句

2018-06-21 列印
■Leon榮升老竇後，終復出拍攝廣告。
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　　早前由「天王」榮升「父王」的黎明（Leon）近日復工，更首次與EPS合作，拍攝全新宣傳片。

　　在廣告中，Leon以百變造型解決生活難題，包括每對情侶都會面對的「世紀大難題」，是先結婚還是先買樓？難怪連充滿智慧的Leon也被考起！Leon拍攝時再爆金句說：「『好』與『唔錯』差好遠，只要有距離的東西都可以被無限放大。」Leon不但在鏡頭前落力演出，在鏡頭後亦有參與討論，不時跟工作人員了解拍攝情況，務求做到最好。

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