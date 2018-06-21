﻿連詩雅羨慕王麗嘉豐滿身材

連詩雅和王麗嘉昨出席一內衣品牌活動，王麗嘉大騷驕人上圍，連詩雅的透視內衣看來明顯較保守，她笑言因自己身材沒睇頭，而且很羨慕王麗嘉的身材，年少時也希望有豐滿身材，媽咪叫她多飲木瓜奶及多游泳，慶幸遺傳媽咪的纖腰和長腿，希望30多歲時仍能保持23吋腰！



下周五（29日）就踏入30歲，連詩雅坦言告別「2字頭」心情緊張又期待。問身材豐滿的王麗嘉會否難以負荷？她直言與媽咪馬詩慧曾談論這問題，並曾考慮做縮胸手術。她續表示雖然很多人羨慕其身材，但她反覺得有好有壞，胸大腰細不太平均，很多服裝也穿不到。