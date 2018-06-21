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﻿Coffee完婚恩愛「放閃」

2018-06-21 列印
  林芊妤（Coffee）早前宣佈懷孕，並入紙申請與未婚夫翟志榮結婚；兩人前日低調完婚，更於社交網上載恩愛照片「放閃」！

  懷孕5個多月的Coffee以貼身婚紗行禮，一對新人從簡只宴請三枱親友，亦沒進行接新娘等儀式，Coffee透露：「早上起牀工作後和男朋友吃早餐，下午去Gym Room跑步，回家化個淡妝就出發去結婚晚宴！簽紙及婚禮晚宴全晚有笑有淚也很感動，沒有華麗舞台但全是珍貴畫面，這是我一直幻想的完美婚禮。」Coffee盼朋友們體諒她，並說待兒子出世再宴請他們。

  另外，本報昨獨家報道吳雨霏（Kary）一索得男喜訊，Kary昨日透露，「BB出咗世，不過我好累，需要休息。」並感謝各方關心！
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