﻿倫敦賽馬盛會同場 ﻿彭于晏﻿﻿想問英女皇攞貼士﻿

彭于晏以手錶形象大使身份，早前到倫敦出席英國皇家賽馬盛事，他以一身燕尾服上陣，自言似足「英國紳士」；經常在戲中拍騎馬戲的彭于晏表示，拍前會與馬匹先培養感情，自覺對馴馬技術略懂一二。本報記者



彭于晏擔任了手錶品牌形象大使四年，早前首次獲邀參與位於倫敦雅士谷賽馬場舉行的英國皇家賽馬盛事，依大會服裝要求，彭于晏要以燕尾服襯上大禮帽出席，展現此項英國皇室賽馬盛事的傳統裝扮，他笑言：「我覺得我是百分百的英國紳士。」



彭于晏又表示很開心能看到英女皇伊利沙白二世乘馬車進場觀賽，他興奮的說：「雖然只能遠觀，但若有機會跟英國女皇說話，我會想問她哪一匹馬能贏得比賽。」



