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﻿倫敦賽馬盛會同場 ﻿彭于晏﻿﻿想問英女皇攞貼士﻿

2018-06-22 列印
■彭于晏以燕尾服加禮帽出席英國皇家賽馬盛事，感覺榮幸。
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　　彭于晏以手錶形象大使身份，早前到倫敦出席英國皇家賽馬盛事，他以一身燕尾服上陣，自言似足「英國紳士」；經常在戲中拍騎馬戲的彭于晏表示，拍前會與馬匹先培養感情，自覺對馴馬技術略懂一二。本報記者

　　彭于晏擔任了手錶品牌形象大使四年，早前首次獲邀參與位於倫敦雅士谷賽馬場舉行的英國皇家賽馬盛事，依大會服裝要求，彭于晏要以燕尾服襯上大禮帽出席，展現此項英國皇室賽馬盛事的傳統裝扮，他笑言：「我覺得我是百分百的英國紳士。」

　　彭于晏又表示很開心能看到英女皇伊利沙白二世乘馬車進場觀賽，他興奮的說：「雖然只能遠觀，但若有機會跟英國女皇說話，我會想問她哪一匹馬能贏得比賽。」

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