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﻿首度夫妻檔配音 ﻿千𡞴被揭經常鬧老公﻿

2018-06-22 列印
■千嬅與丁子高夫婦檔上陣，笑言要先過囝囝一關！
■丁子高與千嬅齊到迪園宣傳《超人特攻隊2》。
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　　楊千樺與丁子高首次以夫妻檔為動畫電影《超人特攻隊2》配音，昨日齊出席該片宣傳活動，丁子高大爆戲裏戲外亦常被千嬅鬧呢！本報記者

　　楊千樺和丁子高昨日齊現身迪士尼樂園，宣傳聲演的動畫電影《超人特攻隊2》。丁子高表示這次夫妻檔合作，主要是希望囝囝Torres知道爸媽演過「超人」，囝囝獲悉亦讚好，千嬅知Torres亦想參與，故向囝囝說：「你年紀還小，要說話講得更清楚才可以！」亦希望趁機迫兒子學好廣東話！

　　丁子高又爆千嬅配音時，說話語氣和在家中一樣，問到語氣是否很惡？丁子高笑言：「係！配音時我有身在家中嘅感覺，只要放張牀，我可以即刻瞓。（千嬅成套戲都罵你？）係！」

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