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﻿雙手握拳惹誤會 張衛健被護送誤傳被捕

2018-06-22 列印
■健仔指片中的自己正獲警察護送。 網上圖片
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　　內地近日瘋傳張衛健被穿制服男子護送的片段，片中的他雙手作握拳狀放肚前，一度謠傳他在北京朝陽區涉毒被捕。

　　張衛健前晚在社交網上載自拍照及影片截圖留言澄清道：「謠言止於智者，我好的很，甚麼事都沒發生。」他更說要戒除兩手握拳放肚前的習慣，又透過工作室發表聲明，指片段中的他是開騷期間獲警察護送，並擬循法律途徑對付不實報道。健仔昨午再貼文稱沒怪責造謠者，並說大家應「共同創造和諧及有建設性的網絡世界」。

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