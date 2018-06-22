﻿勤操體能挑戰馬拉松 41歲Kay跑步心口痛

謝安琪（Kay）、廖子妤和組合Super Girls等，昨晚出席一護膚品牌活動。穿低胸長裙現身的Kay，不時手掩心口防走光，現年41歲的她透露現在有跑步和做瑜伽，雖然覺得瑜伽很難，但自己40歲起步不算遲，有人退休才有時間調理身體。曾「爆肺」的她，現在每次跑步都會心口痛，望兩年內可跟子女一齊去跑已非常感動，亦希望60歲前可練好身體去跑馬拉松。



廖子妤表示有關心好友余香凝，形容她與陳家樂分手後的連串是非，似炸彈威力強勁「都幾痛」。講到有指余香凝在17歲曾「一腳踏兩船」，廖子妤直斥有關指責毫無理據，是「人格謀殺」，對余香凝很不公平。



