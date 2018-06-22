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﻿李英愛望帶仔女來港遊迪園

2018-06-22 列印
■李英愛以粉紫色連身裙配鑽飾亮相，雍容華貴。
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　　「大長今」李英愛昨日在港出席護膚品牌活動，愛姐先以廣東話「大家好」跟現場傳媒打招呼，對於被封「國際級美魔女」，愛姐不禁甜笑，亦分享護膚心得，她表示在小朋友兩歲時，一家人搬到郊外生活，吃自己種的蔬菜，生活更加健康。經常四圍飛的愛姐，直言出Trip必定會帶精華素及面膜，今次來港也在機上敷面膜抗乾燥。

　　愛姐又表示每次來港行程都好緊密，無機會遊覽，一對龍鳳胎已七歲，希望下次帶他們來港暢遊迪士尼樂園。

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