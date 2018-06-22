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﻿陳展鵬着古裝造勢熱到甩鬚

2018-06-22 列印
■陳展鵬與譚俊彥在炎熱天氣下穿古裝落力宣傳新劇。
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　　陳展鵬、姚子羚及譚俊彥等現身中環宣傳新劇《天命》，無線不知是否想挑戰演員的耐熱能力，於酷熱天氣下安排眾人穿上古裝亮相，陳展鵬更熱到甩鬚，他笑言可能想讓觀眾了解拍古裝有多辛苦，連宣傳也有血有汗，他說：「上次宣傳在室內就不用穿古裝，今次天氣那麼好，在室外就要穿古裝，幾勁！真的估不到，這些就是天命。」至於有否熱到暈？他說：「那又沒有，最怕是頸邊那條毛領，拍攝時因為敏感而有濕疹。」

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