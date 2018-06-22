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﻿疑雙喜臨門

2018-06-22 列印
■日前，猷啟為未婚妻甜蜜慶生，傳佗B逾4個月嘅GiGi未見肚。
■猷啟去美國工作，未婚妻黐到實。
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        27歲嘅猷啟去年5月自爆與19歲索模Angelika Nikolaeva一年情玩完，之後秘密暗拖國產新女GiGi。早於去年10月，本報多次影到猷啟和從事金融教育嘅大眼女dating，又同返男方跑馬地寓所。及至年底，猷啟被踢爆以6,880萬購入西半山蔚然一個實用1,589方呎中高層單位，其後宣佈閃婚，傳出奉子成婚。今年年底舉行婚禮，拍拖結婚，快過打針！
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