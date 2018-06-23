  • 2018年6月23日 星期六
  • 26º
  • 94%
熱門： 世盃狂熱律政鹹豬手港鐵水龍捲濕疹

日報新聞 > 娛樂

﻿《大師兄》變非常教師 ﻿甄子丹為學生打入校園﻿

2018-06-23 列印
■甄子丹自爆曾扮李小龍，力抗校園暴力。
■陳喬恩在新片中飾演老師。
Previous Next

　　甄子丹、陳喬恩等前日在上海出席電影《大師兄》的發佈會，甄子丹在新片中變身「非常教師」，在預告片中，他為了保護學生更以一敵百，大晒真功夫。本報記者

　　甄子丹在校園動作電影《大師兄》中飾演的另類老師，在發佈會上公開的預告片，甄子丹為了保護學生更以一敵百，大展真功夫。子丹表示：「我也是爸爸，每天面對小孩很多教育問題，我希望拍一部能把教育、正能量和商業元素結合的電影，還有加入動作，最後就有了《大師兄》。」

　　甄子丹憶述在美國讀書時也遇上校園暴力，「幸好那時候我已經練功夫，而且李小龍在美國很紅，我每天穿李小龍的衣服，戴墨鏡上學，大家知道我會武功，就沒有欺負我。」

　　在戲中飾演老師的陳喬恩談到校園暴力，她認為師生要多溝通，學生如遇上問題，亦要向老師求救。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd