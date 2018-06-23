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﻿尊尼特普認財困 自爆以淚洗面

2018-06-23 列印
■尊尼早前與粉絲合照曝光，消廋得令人擔心。資料圖片
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　　荷里活男星尊尼特普最近接受《滾石》雜誌訪問，大談離婚後心情、抑鬱症及財困問題。他提到與安柏赫特搞離婚時，又遇上母親去世，坦言是自己人生谷底，他每朝會喝伏特加，邊喝邊寫自傳，更會淚流滿面。

　　尊尼亦承認自己「大使」，曾有報道指他每月花3萬美元（約23.6萬港元）買酒，他回應太低估他。亦有雜誌報道尊尼身家高達36億美元（約283億港元），但如今已所剩無幾。

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