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﻿「日興」三炮力捧宋洪波 尹飛燕鄭詠梅相輔站穩文武生位

2018-06-23 列印
■宋洪波和尹飛燕將合演好戲。
■宋洪波和鄭詠梅非常合拍。
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　　宋洪波畢業於香港演藝學院中國戲曲深造文憑（粵劇）課程， 師承劉洵、許堅信、張世傑、梁德天等老師，扮相俊逸。「日興粵劇團」班主何日明非常欣賞宋洪波，繼1月文化中心檔期後，2018年8月17日至19日再於葵青劇院演出三天，宋洪波將與尹飛燕合作，再配以尤聲普、阮兆輝、陳嘉鳴、廖國森。愛好粵劇者當知這是超級班霸陣容。今次排出之戲碼全是名劇，包括8月17日之《鐵馬銀婚》、18日之《白兔會》及19日之《碧血寫春秋》。

　　8月演出後，「日興粵劇團」定10月13至15日於高山劇場再演三套劇，13日首演梁智仁編劇，劉洵導演之《大漠漢將》；14日演出《帝女花》； 15日演出《定情劍底女兒香》 參與演出演員除宋洪波外，還有鄭詠梅、廖國森、呂洪廣、 陳嘉鳴、 洪海等，「日興粵劇團」以連環三巨炮，令宋洪波站穩文武生之位。　　撰文：徐蓉蓉

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