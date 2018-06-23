﻿20年賓主關係結束 偉仔突宣佈離澤東 與王家衛各走各路

梁朝偉與名導王家衛的澤東電影公司合作多年，先後助偉仔於多個電影頒獎禮上封影帝；偉仔昨突然宣佈，跟澤東電影長達20載的經理人關係正式畫上句號，暫由太太劉嘉玲為他接洽工作事宜，王家衛表示，與偉仔合作感「光榮圓滿」。



梁朝偉自91年首度參演王家衛導演執導電影《阿飛正傳》後，多年來合作無間，他更是王家衛的御用男主角，先後憑主演對方執導的《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》和《一代宗師》於多個電影頒獎禮上獲頒最佳男主角；其中《花》片更助偉仔勇奪2000年康城影展最佳男主角，揚威國際！



太太嘉玲暫代聯絡



偉仔在98年起簽約王家衛與劉鎮偉成立的澤東電影公司，合作長達20年，他與澤東電影合作的最後一部作品，為前年由王家衛監製的《擺渡人》。然而偉仔昨突然對外宣佈，與澤東電影的經理人合約已畫上句號，他向傳媒發出短訊表示：「各位記者朋友大家好，我係梁朝偉，我同澤東電影公司嘅經理人合約已經完滿結束喇，以後大家有任何工作上嘅需要，可以暫時聯絡我太太劉嘉玲，唔該晒大家。」記者向嘉玲求證，她回應：「我係喺佢（偉仔）未搵到適合經理人之前，暫時幫住佢，聯絡吓啫！」問到偉仔離開澤東的原因？嘉玲則謂：「我要尊重梁生嘅意思，等佢自己講啦！」



王家衛：非常圓滿



澤東電影公司則表示，與偉仔以新方式邁向新旅程：「1998年，梁朝偉先生和澤東公司開始長達二十年的旅程，從《春光乍洩》到《一代宗師》，從金馬獎最佳男主角到康城影帝，多少榮耀，多少永恆難忘的瞬間。2018年，我們決定和這個20年的朋友，一起探索新的方向，彼此不再以合約約束彼此，用新的方式，各自邁向新的旅程。」王家衛亦作出回應，道：「多年前有一位朋友把梁朝偉託付給我們，多年之後我們把梁先生完美地交還給她。一段光榮的歷史，我們不負所託，非常圓滿。」



梁朝偉與



澤東電影合作作品



1994年《重慶森林》



1994年《東邪西毒》



1997年《春光乍洩》



2000年《花樣年華》



2002年《天下無雙》



2003年《地下鐵》



2004年《2046》



2013年《一代宗師》



2016年《擺渡人》



本報記者 圖：資料圖片