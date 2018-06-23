﻿向佐為山本耀司再踏巴黎時裝周天橋

行騷。
向佐去年已為山本耀司出征巴黎時裝周行騷，今次再戰時裝舞台，演繹品牌全新「Bad Boy」系列，紅藍黑撞色設計大膽前衞，油畫圖案彰顯復古華麗；山本耀司更親自為他整理服飾，對每個細節一絲不苟，務求令他以最完美的姿態示人。向佐表示，一向是山本耀司的粉絲，早年經朋友介紹下認識山本耀司，兩人對武術均有獨特見解，因此一見如故，所以當山本耀司邀請他為其設計的最新系列行騷時，向佐沒有過問酬勞和條件，即一口答應。
警員以截查為名識女仔？一名O靚模稱遭一名巡警截查，向她索取電話號碼，其後她接獲疑是男警來電，對方提議登門把酒談心，O靚模不齒「男警返工撩女仔」，把他語帶挑逗的電話談話放上網，並向警方投訴。據悉，警方將...
2018-06-23
中美貿易戰升溫之際，中國國家主席習近平周四在北京會見多家跨國企業負責人，除了批評貿易保護主義，又趁機宣揚「一帶一路」戰略，強調為國內外企業家投資創業營造更寬鬆有序的環境。 央視報道，習近平在北京會見赴中出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的跨國企業負責人，在會上強調二○一七年以來，全球經濟出現了穩定向好態勢，但世界經濟成長依舊乏力，貿易保護主義、孤立主義、民粹主義等思潮不斷抬頭，世界和平與發展面臨的挑戰愈來愈嚴峻。 他又宣揚「一帶一路」，中方鼓勵跨國公司同中國企業開展合作，達到互利共贏。他又重申，中國將繼續大幅度放寬市場准入，繼續創造更具吸引力的投資環境，加強智慧財產權...
2018-06-23
近日在網上瘋傳的一張「哭泣女孩」照片，已成為美國應付這場人蛇危機的代表性圖片。這名兩歲小女孩叫亞妮拉，來自洪都拉斯。她跟隨三十二歲母親桑德拉，偷渡近三千里到美國時被截獲，受驚大哭。 女孩父親埃爾南德斯三星期無法與妻子聯絡，直至見到「哭泣女孩」照片，知道他們安全，總算放心。 他在洪都拉斯受訪時稱，亞妮拉當時沒有從妻子身邊被帶走，而是在德州邊境一同被扣留，妻子亦已申請庇護。「哭泣女孩」照片被全球媒體用來控訴特朗普政府強行令非法入境者骨肉分離，更成為《時代》雜誌最新一期封面，《時代》把女童照片與特朗普照片合成在一起，配上「歡迎來到美國」標題。照片被用作協助難民的籌款活動，籌得一千...
2018-06-23
近年接連有多個大型住宅項目推出的新地，近數月連番加推多個項目貨尾，最新為毗連港鐵元朗站、尚有約550伙餘貨的GRAND YOHO二期，發展商除開放GRAND YOHO二期現樓示範單位外，更推出五伙大單...
2018-06-23
內地股市回穩，帶動港股輕微反彈42點，俗稱「牛熊分界線」的250天線失而復得。不過，整個星期恒指累跌970點，跌幅達3.2%，是今年三月底以來表現最差一周。 國企指數表現更疲弱，跌24點，收市報113...
2018-06-23
德國衛冕世界盃第一擊卻不敵墨西哥，眾將承認上仗輕敵，保證今晚F組次輪於索契菲什特奧林匹克球場鬥瑞典會重拾霸氣。當中據報取代基迪拉出任正選的土耳其裔防守中場根度簡，矢言拋下早前與土耳其總統埃爾多安合照的政治風波，在今仗領軍全取三分，精忠報國。（now616、618台周日凌晨2:00直播） F組首輪0:1不敵墨西哥，德軍攻守均未如理想，門將紐亞、中場湯馬士梅拿均矢言今仗會收起輕浮的態度，以全新面貌出戰。前者強調：「球隊和球員質量沒有問題，最重要是比賽態度，我們會團結擺脫困境。」 誓除「叛國」指控 據德國《圖片報》透露，日耳曼軍團教練路維將會微調陣容，左閘祖拿斯赫達病瘉復出，中場...
2018-06-23
血拼並不是女士專利，今次E-Max WearHouse九展名店倉多間名店同期舉行男士用品割引，當中包括Emporio Armani手錶、Gucci手提包、Ecco鞋履等，正好讓男士們瘋狂掃貨。 手錶鞋...
2018-06-23
梁朝偉與名導王家衛的澤東電影公司合作多年，先後助偉仔於多個電影頒獎禮上封影帝；偉仔昨突然宣佈，跟澤東電影長達20載的經理人關係正式畫上句號，暫由太太劉嘉玲為他接洽工作事宜，王家衛表示，與偉仔合作感「光...
2018-06-23
最近聽到很多僱主抱怨，說請人很難。不但有經驗的員工難請，就算係剛從大學畢業的新人，也不容易請得到，請得好。 僱主傳來的都是一些零零碎碎的印象，其中一個感覺是整個社會中產化，令年輕人的就業態度變得比較鬆散，畢業之後也不會馬上找工作，會先去旅遊一、兩個月再慢慢打算。另一個普遍現象是上班一段時間，便覺得很辛苦，在沒有甚麼特別理由的情況下，辭職不幹。更有甚者，是家長也鼓勵他們這樣做。 最近聽到一個小故事，有一名四大會計師行，即所謂Big 4的老闆，當年他剛出道的時候，遇上埋數的旺季，晚晚做審計做到凌晨兩、三點才回家，也視作等閒。今天他的孩子會計畢業，加入了他的公司。他見到孩...
2018-06-23
練馬師大摩昨晚抵達大阪後，昨晨到阪神競馬場督操，觀看「明月千里」由助手在草地跑道慢踱兩圈，課後練者表示，「明月千里」來日的過程順利，到埗後飲食情況正常，目前健康狀態良好。對於該駒排在十三檔，大摩則表示二千二百米起步點在直路最尾位置，參賽馬應該有足夠時間找到空位，而鞍上人布文曾勝日本盃，熟悉日本賽事模式，所以臨場將交由騎者發揮。 大摩接着提到，「明月千里」今仗將配戴羊毛面箍上陣，但他們將利用日本馬會賦予的權利，如果馬匹到達起步點後，發現馬兒煩躁不安或難以控制，便會將之除去，務求該駒可以臨場發揮出最高水準。 「明月千里」雖然曾流鼻血且在復出一役表現一般，但始終是上季香港馬...
2018-06-23