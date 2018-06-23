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﻿向佐為山本耀司再踏巴黎時裝周天橋

2018-06-23 列印
■向佐於巴黎時裝周演繹山本耀司的新系列時裝。
■向佐與山本耀司一見如故。
■山本耀司細心地為向佐整理衣飾。
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  向佐醉心演藝事業，早前憑自導自演的短片《忌》，入圍韓國富川國際幻想電影節的「最佳短片」，令他非常開心兼感恩。向佐除專注演藝事業，閒時亦愛練功夫裝備自己，更因此練成一副鋼條身形，近日更應邀再踏上巴黎時裝周的舞台，為日本殿堂級時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）的2019春夏系列

行騷。

  向佐去年已為山本耀司出征巴黎時裝周行騷，今次再戰時裝舞台，演繹品牌全新「Bad Boy」系列，紅藍黑撞色設計大膽前衞，油畫圖案彰顯復古華麗；山本耀司更親自為他整理服飾，對每個細節一絲不苟，務求令他以最完美的姿態示人。向佐表示，一向是山本耀司的粉絲，早年經朋友介紹下認識山本耀司，兩人對武術均有獨特見解，因此一見如故，所以當山本耀司邀請他為其設計的最新系列行騷時，向佐沒有過問酬勞和條件，即一口答應。
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