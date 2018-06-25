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﻿自稱引狼入室惹罵戰 蘭子保留法律追究權利

2018-06-25 列印
■身在外地的蘭子稱，不欲被別人利用。
■蘭子被指與利承武已分手。
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　　陳淑蘭（蘭子）日前突然於其社交平台留言，「因為自己引狼入室，學懂了一句『日防夜防，家賊難防。』」結果令曾是好友的Crystal留言反擊，爆發隔空罵戰，各執一辭；有關報道更指蘭子已和利承武分手。

　　有傳蘭子當年介紹Crystal到利承武旗下餐廳做主管，但其後蘭子質疑有人向利承武打「小報告」而反面。身在內地的蘭子被問及與Crystal的是非時，透過短訊回覆：「Sorry，我不在香港，我會在自己節目同專欄回應，會保留法律追究權利，不想被人利用提升自己。」圖：資料圖片

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