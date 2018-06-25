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﻿回復自由身 偉仔挑戰滑浪

2018-06-25 列印
■偉仔拿起滑浪板的背影甚有型！ 網上圖片
■嘉玲暫為偉仔安排工作。資料圖片
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　　梁朝偉上周五突宣佈，跟王家衛導演旗下澤東電影結束20載經理人合約，回復自由身，工作事宜暫交太太劉嘉玲代為接洽。

　　一向熱愛運動的偉仔鍾情滑雪，近來更愛上玩帆船，並在於維港舉行、已有逾百年歷史的春季帆船賽中勇奪亞軍，繼而再出戰匈牙利參戰，非常犀利；原來他亦有挑戰滑浪，非常好動！嘉玲昨於社交網上載偉仔手持滑浪板的背影相，並留言「Surfing day」，有網民看過偉仔的型爆背影照後，笑言是演員帶著經理人一起去滑浪，又有人指偉仔換經理人後，或要以運動員身份出道呢！

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