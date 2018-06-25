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﻿Sammi悉心打扮 送別林燕妮

2018-06-25 列印
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　　鄭秀文（Sammi，見圖）昨出席一慈善餅食工作坊記者會，並即場示範整餅。她透露完成活動後要趕赴台灣拍MV，後日（27日）會回港出席好友林燕妮的喪禮，她坦言：「原本調動不到時間，一直很失落，幸好公司幫忙。認識了林燕妮多年，她一直都喜歡靚的東西，還很優雅，說話都是一個tone，所以我會着得隆重少少送別她最後一程，讓她知道我很重視她。」Sammi續透露對方離世之初真的很不慣，想起對方都會喊。

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