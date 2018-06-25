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﻿定欣演舞台劇 促追求者買飛

2018-06-25 列印
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　　胡定欣（見圖）、吳鎮宇等昨出席龍舟嘉年華，並宣傳合演電影《逆流大叔》。談到戲中演定欣的追求者，鎮宇笑謂做「觀音兵」是樂趣。

　　定欣早前接受訪問時透露已有追求者，昨於活動上稱要有鎮宇的質素才叫「兵」。她又說，要完成舞台劇《偶然‧徐志摩》後才考慮自己的感情事，更呼籲身邊的「兵」買飛捧場。鎮宇笑言買飛是「散餐」的話，包場就要「包一世」，定欣笑道：「要包就包大場，誠意問題。」

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