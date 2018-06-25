超蓮稱前晚到了深水埗向籠屋長者派發風扇仔，她表示籠屋衞生環境很差，滿佈木蝨及曱甴，需要港人正視。問到身為千金小姐可有被嚇怕？她說：「不會怕，無論是否千金小姐都會覺得焗同流汗，（接受得來嗎？）第一次到訪真的是接受不來，400呎的地方住了20人，有一陣很難聞的氣味。」超蓮坦言起初前往探訪也不獲籠屋居民接受，連送禮也被拒絕，多去幾次才有所改變。問到可有感觸落淚？她說：「不會在他們面前喊，不想令他們覺得自己好陰功。」
訪深水埗長者派風扇仔 超蓮難忘籠屋惡劣環境
超蓮稱前晚到了深水埗向籠屋長者派發風扇仔，她表示籠屋衞生環境很差，滿佈木蝨及曱甴，需要港人正視。問到身為千金小姐可有被嚇怕？她說：「不會怕，無論是否千金小姐都會覺得焗同流汗，（接受得來嗎？）第一次到訪真的是接受不來，400呎的地方住了20人，有一陣很難聞的氣味。」超蓮坦言起初前往探訪也不獲籠屋居民接受，連送禮也被拒絕，多去幾次才有所改變。問到可有感觸落淚？她說：「不會在他們面前喊，不想令他們覺得自己好陰功。」
釣友登山救人 新牌仔駕飛機 墜落 大埔命危
大埔馬屎洲昨天發生罕見「空難」。一名疑似「新手」機師昨午駕駛一架小型飛機，獨自在空中作花式飛行訓練，詎料僅飛行十分鐘，飛機突然失控直插馬屎洲山頭，受傷的機師報警求救，送院後情況危殆。馬屎洲附近村民目擊...
2018-06-25
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日方要求放置藥餌 中國貨櫃現紅火蟻
日本近期接連在來自中國的貨櫃發現有紅火蟻的蹤影。中日韓三國環境部長昨日會議，日本環境大臣中川雅治向中國生態環境部部長李干傑要求，在貨櫃內放置殺滅紅火蟻藥物，惟中方認為措施難以實行。 中日韓三國環境部長會議昨於中國江蘇省蘇州市舉行，中川雅治與李干傑舉行個別會談期間，就來自中國的貨櫃內多次發現有原產南美的有毒紅火蟻問題，要求中方採取相應措施，在貨櫃放置含殺滅紅火蟻成份的誘餌。 李干傑回應指，將與相關部門合作，並會盡最大努力解決問題，但對有關建議感為難。 日本自去年六月起，二十九次發現紅火蟻，涉及十二個都府縣，包括十五日於大阪港一個來自深圳貨櫃中，發現逾二千隻紅火蟻的成蟲和蟲蛹，...
2018-06-25
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英研強制標明食物熱量正視癡肥 減肥胖兒童禁售能量飲料
英國為減少兒童肥胖比例 ，正計劃研究在餐館、咖啡店與外賣餐牌上「強制」標註熱量，同時禁止向兒童售賣能量飲料，並限制廣告播放，包括於晚上九時前播出兒童節目期間，設限垃圾食物的廣告數量，目標在二○二三年前將肥胖兒童人數減半。 英國每年需為兒童肥胖問題付出二百七十億英鎊，而英國國民保健署（NHS）在治療相關疾病則要付出五十億英鎊，包括第二型糖尿病及個別癌症。 英政府為減少龐大的經濟代價，將擬定計劃，如禁止店舖在櫃台或入口處展示垃圾食物、禁止推出買一送一優惠、禁止垃圾食物的廣告在晚上九時後播出、要求甜食製造商降低產品中糖含量兩成等。 有關施政藍圖獲民眾普遍支持，但有健康團體認為做法...
2018-06-25
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GRAND YOHO二期五伙招標
近年接連有多個大型住宅項目推出的新地，近數月連番加推多個項目貨尾，最新為毗連港鐵元朗站、尚有約550伙餘貨的GRAND YOHO二期，發展商除開放GRAND YOHO二期現樓示範單位外，更推出五伙大單...
2018-06-23
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對港股影響料有限 人行降準釋7000億人幣
為推進市場化法治化債轉股、增加對小微企業的支持力度，人民銀行宣佈，自下月5日起下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百...
2018-06-25
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葡軍出線在望 C朗開弓
葡萄牙星將C朗拿度連續兩輪世界盃分組賽皆有進帳，隊友荷西方迪盛讚前者激起眾將鬥志。葡軍目前士氣如虹，今晚B組末輪有力在莫爾多維亞球場擊敗攻不銳，守不穩的伊朗晉級，直取葡萄牙客勝。（now617、619台周二凌晨2:00直播） C朗在首兩場分組賽獨攬四球，領軍取得四分今仗不敗便可以出線，重要性不言而喻。其隊友荷西方迪大讚這位隊長在球場外一樣不可或缺︰「我很享受跟C朗做隊友，他的高昂鬥志可以感染全部隊友，練習時亦會做足充分準備，將其他隊友都提升到另一層次，是國家隊最重要的資產。」 伊朗攻不銳守不穩 有三分在手的伊朗亦要晉級，今仗要搶分之餘，還要視乎西班牙對摩納哥的賽果。可...
2018-06-25
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夏日先Phone Samsung入門攝力升級
中階、入門手機向來是廠商迎接暑假檔期的主力大軍，Samsung率先派出三部來自Galaxy A系及J系的新作應市，齊齊在影拍方面加Fun，當中A8 Star的雙鏡頭支援Live Focus即時景深，更...
2018-06-25
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誕子讚歎生命奇妙 Kary晒囝囝Asher手仔
吳雨霏（Kary）日前為老公洪立熙（Brian）誕下麟兒，正專心休養及照顧BB的她，昨於社交網上載一張捉住BB手仔的相片，宣佈囝囝的英文名為Asher，寓意快樂和祝福。 一索得男的Kary以中、英文，...
2018-06-25
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社論——盡快補救 不容「沙上行車」
港鐵沙中線工程「鋼筋被剪短」醜聞鬧大。立法會議員田北辰引述前線員工的消息，指紅磡站月台工程二萬六千個螺絲帽接駁位當中，多達兩成、約五千支鋼筋被剪短而未有扭入螺絲帽，比早前港鐵提交報告，引述駐地盤監工人員記憶中僅有九至十七支鋼筋被剪短，嚴重得多，實情是否如此，有待進一步調查。 月台鋼筋被剪短數目多少、分布範圍等資料，十分重要，直接顯示月台承托力是否足夠，相信只有承建商禮頓最清楚，但事件涉法律責任問題，不容易取得，現在唯有寄望警方盡快完成調查，而立法會獨立調查委員會將展開聆訊，有助揭露更多不為人知的情況。 港鐵已承諾會在月台上做負重測試，但測試籌備需時，要在一、兩個月後展開。田...
2018-06-25
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重點出擊——君達星 評分有利
上周三無夜馬舉行，筆者連續四天完全放下馬事，雖然偶爾亦有偷望一下報名表，但整體感覺比起一周兩天賽程，輕鬆自在得多，情況就好比馬匹一樣，小休復出比賽，體力也佔優一些。 周三回復正常安排谷草賽事，筆者看好季中曾經休戰四個月的「君達星」。此駒今季才出道，前後只出賽過五次，整體表現準繩，單以總場次326賽事水準推算，頭馬「閃耀駿駒」及第四名「紅運爵士」之後再出即可勝出，反映賽事水準極高，但該仗之後此駒缺課多達十七天，而馬匹早在季初階段已有頭馬交代，練馬師因此沒有作過分催谷，好讓馬匹自然成長。 上仗「君達星」久休再出，賽前功夫亦見完整，但面對一組極強賽事，頭馬「新強勇駿」輕鬆取勝不在...
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