﻿訪深水埗長者派風扇仔 超蓮難忘籠屋惡劣環境

何超蓮昨日出席慈善活動，透露拍了一段關注聾童的宣傳短片，為此特意花了十多天學習手語。



超蓮稱前晚到了深水埗向籠屋長者派發風扇仔，她表示籠屋衞生環境很差，滿佈木蝨及曱甴，需要港人正視。問到身為千金小姐可有被嚇怕？她說：「不會怕，無論是否千金小姐都會覺得焗同流汗，（接受得來嗎？）第一次到訪真的是接受不來，400呎的地方住了20人，有一陣很難聞的氣味。」超蓮坦言起初前往探訪也不獲籠屋居民接受，連送禮也被拒絕，多去幾次才有所改變。問到可有感觸落淚？她說：「不會在他們面前喊，不想令他們覺得自己好陰功。」



