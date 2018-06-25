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﻿抗癌手術後吞嚥困難　 洪朝豐慶幸仍活着

2018-06-25 列印
■洪朝豐捱過抗癌療程，目前正慢慢康復。
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　　洪朝豐昨日現身港台電視節目《香港故事—聲光路上》宣傳活動，他表示早前確診的舌癌和淋巴癌，半年前做完手術後已慢慢康復，笑謂捱過了一段比較艱難的路，幸仍未死得；但手術影響說話和吞嚥的能力，手術後出現口乾症，要經常飲水。傷口又令他的食道收窄，造成吞嚥困難，醫生安排他去看職業治療師拉鬆肌肉。

　　洪朝豐表示開完刀後有很長時間都是吃流質食物，近一個月開始嘗試固體食物，但都要靠粥吞下去，他最愛的馬拉糕可以用茶送才能繼續食。他坦言現在是靜養期，閒時為雜誌寫稿，慢慢地過日子，令他有種暢快的感覺，要康復到像以前一樣是不可能，只能在殘缺的情況下將情況做得較好。

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