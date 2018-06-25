﻿誕子讚歎生命奇妙 Kary晒囝囝Asher手仔

吳雨霏（Kary）日前為老公洪立熙（Brian）誕下麟兒，正專心休養及照顧BB的她，昨於社交網上載一張捉住BB手仔的相片，宣佈囝囝的英文名為Asher，寓意快樂和祝福。



一索得男的Kary以中、英文，並和老公聯名感恩留言：「他（Asher）就是天父爸爸送給我們最珍貴的禮物。生命真的很奇妙，從我肚子裏養育了9個月，然後搏鬥了10幾個小時後第一眼看到他，我知道我們的生命從此就不一樣。」她還多謝照顧她與B仔的醫護人員，「很想在這裏特別謝謝醫生和醫院的護士，從生產過程到出院一刻都好好的照顧我和BB，辛苦你們了！」成為新手媽媽的Kary，最後透露已抱囝囝回家，相信她現正好好享受照顧Asher的每個時刻呢！