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﻿直播世盃英格蘭對巴拿馬 ViuTV收視創逾20點佳績

2018-06-26 列印
■ViuTV直播世界盃節目收視報捷。
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　　ViuTV透過免費電視99台及網絡平台免費直播2018世界盃精選賽事，收視屢創佳績，超過5成香港電視觀眾（即超過353萬觀眾）曾在家中收看首15場世界盃分組賽賽事，數字未包括不在家中收看及透過網絡平台收看人士；而ViuTV網絡平台串流收看量，自世界盃開鑼以來，共錄得超過330萬。ViuTV在6月24日晚上直播的「英格蘭對巴拿馬」賽事，免費電視平台最高收視率突破20點，平均收視亦達17.4點。
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