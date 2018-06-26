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﻿克勤呻貴 放棄赴俄睇波

2018-06-26 列印
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　　一向喜歡足球的李克勤（見圖）今屆沒有到俄羅斯現場睇世界盃，他解釋其實全家都想去睇波，但他對當地認識好有限，難安排一家大細的旅程，加上旅費好貴，所以今年他選擇在家中睇電視。早前克勤以糖胖症大使身份，為糖尿病藥物拍攝廣告照片，他在廣告中以打棒球、打拳及踢足球造型出現，他笑言較鍾意打拳造型，因為自己雖喜歡運動，但好少扮「曹星如」，所以感到幾得意。

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