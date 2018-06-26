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﻿G-Dragon獲韓軍方代否認享特權

2018-06-26 列印
■GD（中）入伍後住院逾20日。網上圖片
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　　韓國天團 BIGBANG隊長 G-Dragon（GD）2月底入伍服兵役。昨有傳他上月在某大學附屬醫院接受右腳踝手術，再到楊州醫院進行復健，獲得10日9夜病假，更獲安排入住「上校級單人貴賓病房」，探病時間亦與普通病房有別。他入伍後已進出醫院逾4次、兩度請病假，住院逾20天，被質疑享有特權。韓國軍方昨澄清不存在「上校病房」，亦沒有藝人在軍中享特權，GD方面申請保護私生活，故獲分配到單人病房。

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