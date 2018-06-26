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﻿向佐巴黎行騷任「集郵」

2018-06-26 列印
■向佐再為山本耀司於巴黎時裝周天橋行騷。
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　　向佐（Jacky）熱愛運動操弗身形，練得一身肌肉的他，去年應邀為日本殿堂級時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）在巴黎時裝周行騷，向佐今年亦再次獲邀為山本耀司的新作、Adidas Y-3 2019春夏系列擔任模特兒行天橋，在場外更被時裝雜誌編輯發現，並欣然合照任「集郵」！

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