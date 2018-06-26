﻿30歲嫩媽復出拍戲 直擊梁洛施掃Victoria's Secret喱士底褲

天生明星相嘅梁洛施，08年僅廿歲便與李澤楷拍拖，先後生下長子李長治（Ethan）及一對孖仔（長亨和長軒），可惜戀人關係維持約6年便告吹，女方帶住三子隱居多倫多低調專心湊仔。13年，佢曾參演張艾嘉執導嘅電影《念念》，14年與詹瑞文合作舞台劇《快樂勿語》，又客串過吳君如嘅《12金鴨》。去年尾，Isabella帶同三名兒子回港生活，隨即傳出單親媽與四眼男喺圓方密會。依家三位公子分別9歲和7歲，阿媽亦Ready復出。6月中，Kim喺其社交網上載多張Isabella的新造型照，宣佈嫩媽復出拍戲。
白裇衫透bra
上周三下午1時，身穿白裇衫牛仔褲，衫內僅戴深色bra嘅Isabella無乜化妝戴口罩現身中環ifc。打扮樸素嘅佢和女助手結伴行街，第一站去咗價錢大眾化嘅zara睇衫。快手買咗件衫塞入大手袋，再去Victoria's Secret揀內褲。見佢主攻$258和$320一pack五條嘅半包臀喱士內褲，有淨色、有pattern嘅，隨手拎一條拉扯吓測試彈性，效果唔錯又唔貴，就索性揀足3pack。話晒買成15條，Isabella好落力揀顏色，買咗啲淨粉色、成條通花喱士嘅款式，都幾誘人。逗留25分鐘，大手掃咗一批性感底底，就畀錢走人。然後去Apple Store買個手機保護貼，再去對面間書店睇書。見佢喺兒童書區揀咗幾本英文故事書畀囝囝，仲有啲係games & puzzles可以訓練小朋友腦力，係個稱職好媽媽。最後，嫩媽買咗一袋書O氹兒子，就揸架舊款白色Toyota Prius Hybrid S
走人。
採訪 : 張詠森