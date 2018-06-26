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﻿30歲嫩媽復出拍戲 直擊梁洛施掃Victoria's Secret喱士底褲

2018-06-26 列印
睇真啲 ■戴上口罩嘅Isabella對面前嘅喱士「半包臀」底褲極有興趣，烏低身哄埋望一輪，再出手揀。
■通花喱士半包臀底褲 $258/5條
試彈性 ■Isabella拎條黑色通花喱士底底拉扯。
揀唔停手 ■嫩媽連揀了15條，都係800蚊 左右。
成袋書O氹兒子 ■Isabella一口氣買咗一袋兒童讀物畀3名兒子輪流睇。
揸舊車 ■離開時，Isabella揸架舊款白色Prius走人，盡量生活低調。
生日開新IG ■上周六踏入三字頭嘅Isabella，開新ig準備復出，疑開心攜三子慶生（前排）。
加拿大湊仔 ■13年，有網民影到Isabella拖兩歲孖仔現身加拿大。
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        上周踏入三字頭嘅梁洛施（Isabella）和前度男友李澤楷育有三名兒子，長居外地湊仔嘅嫩媽日前透過Angelababy嘅經理人Kim宣佈正式復出。日前本報喺中環ifc發現Isabella星蹤。當日佢戴上口罩與女助手低調行街，行完大眾化嘅zara，再幫襯美國內衣品牌Victoria's Secret。佢喺出名設計性感嘅「VS」內大手掃咗逾十條半包臀喱士底褲，$258有五條，Isabella跟足李家樸素作風，唔會亂使錢喎！

天生明星相嘅梁洛施，08年僅廿歲便與李澤楷拍拖，先後生下長子李長治（Ethan）及一對孖仔（長亨和長軒），可惜戀人關係維持約6年便告吹，女方帶住三子隱居多倫多低調專心湊仔。13年，佢曾參演張艾嘉執導嘅電影《念念》，14年與詹瑞文合作舞台劇《快樂勿語》，又客串過吳君如嘅《12金鴨》。去年尾，Isabella帶同三名兒子回港生活，隨即傳出單親媽與四眼男喺圓方密會。依家三位公子分別9歲和7歲，阿媽亦Ready復出。6月中，Kim喺其社交網上載多張Isabella的新造型照，宣佈嫩媽復出拍戲。

白裇衫透bra

  上周三下午1時，身穿白裇衫牛仔褲，衫內僅戴深色bra嘅Isabella無乜化妝戴口罩現身中環ifc。打扮樸素嘅佢和女助手結伴行街，第一站去咗價錢大眾化嘅zara睇衫。快手買咗件衫塞入大手袋，再去Victoria's Secret揀內褲。見佢主攻$258和$320一pack五條嘅半包臀喱士內褲，有淨色、有pattern嘅，隨手拎一條拉扯吓測試彈性，效果唔錯又唔貴，就索性揀足3pack。話晒買成15條，Isabella好落力揀顏色，買咗啲淨粉色、成條通花喱士嘅款式，都幾誘人。逗留25分鐘，大手掃咗一批性感底底，就畀錢走人。然後去Apple Store買個手機保護貼，再去對面間書店睇書。見佢喺兒童書區揀咗幾本英文故事書畀囝囝，仲有啲係games & puzzles可以訓練小朋友腦力，係個稱職好媽媽。最後，嫩媽買咗一袋書O氹兒子，就揸架舊款白色Toyota Prius Hybrid S

走人。

採訪 : 張詠森

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